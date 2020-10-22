Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о том, что происходило во время судебного процесса над ним, его братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Все четверо были осуждены за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года и получили реальные сроки заключения в колонии.

— Что произошло в ту ночь в кафе?

— Мы подрались. Два раза.

— Что вы почувствовали, когда увидели видео в интернете?

— Ничего. Удивился почему это видео вышло. Мы часто ходим в это кафе, когда уходили пожали всем официантам руки, все было нормально. Удивило, что это все вылезло. Когда вылезло второе видео, то начали понимать, что все будет серьезно. Начали в тот момент обращаться к адвокатам. Кстати, ни один из них не сказал, что нас могут закрыть. Я думал, что нас максимум закроют на несколько дней и дадут кучу исправительных работ, что для меня было бы более постыдно. Думали, что все со временем забудется, будет разбирательство по закону, а мы продлим тренировки. Потихоньку, потихоньку с ребят в итоге сняли эту статью. Сейчас я могу смело сказать, что как говорили адвокаты и мы понимали это, нас не должны были брать под стражу.

— В какой момент вы поняли, что вас закроют?

— После суда. Я думал, что после СИЗО нам не разрешат выезжать из страны, а нас закрыли. Скрутили нас очень быстро, ажиотаж был сумасшедший. Мы думали, что ажиотаж будет гаснуть, но он только нарастал.

Через месяца четыре мы поняли, что нас никто не выпустит. Мы уже начали выбирать тот срок, на который мы будем согласны. Когда прокуратура зачитывала обвинение, я, когда слушал это, то думал, что я устроил три теракта, поубивал пол страны. Я думал, что если за это мне дадут пять лет, я соглашусь. Когда нам запросили 1,5 года — мы выдохнули. Камень с плеч упал в тот момент. Были мысли, что это все может поставить крест на карьере.