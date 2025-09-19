Дуглас Сантос: «Я уверен, что мы сможем показать достойную игру в матче с «Краснодаром»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Нас разделяют шесть очков, и, конечно, нам нужна только победа. Нужно выходить, показывать свою игру, не волноваться, не переживать, потому что мы прекрасно знаем, на что способны, мы знаем, что впереди будет 90 минут. И если каждую из этих 90 минут проведем концентрированно, сосредоточенно, с сознанием того, что мы делаем, я уверен, что мы сможем показать достойную игру и будем делать все для победы», — приводит слова футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербургский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «быки» с 19 очками — на 1-й строчке.

Матч между командами состоится 21 сентбря и начнется в 19.30 по московскому времени.