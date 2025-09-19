«Пари НН» объявил о назначении Виталия Карасева на пост генерального директора клуба

Виталий Карасев стал новым генеральным директором «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Работа в «Пари НН» — вызов в моей карьере, большой шаг вперед и одновременно большая ответственность. Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба. Вся моя жизнь связана с Нижним Новгородом и футболом. Поэтому приложу все свои знания, компетенции и усилия для того, чтобы «Пари НН» перешел на новый уровень, для этого у команды есть все ресурсы. Перед нами стоят амбициозные задачи, и я с нетерпением ожидаю начала работы!» — приводит слова 36-летнего Карасева Telegram-канал «Пари НН».

В период проведения матчей чемпионата мира 2018 года специалист управлял одной из тренировочных площадок в Нижнем Новгороде, а затем руководил базой на Бору, где «Пари НН» готовится к матчам. С 2024 года Карасев занимал пост исполнительного директора «Волны».