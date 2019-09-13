Дуглас Сантос: «Шутки Дзюбы не понимаю»

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» признался, что не понимает шутки Артема Дзюбы. Также он отметил, что форвард пока не придумал ему прозвище.

— Дзюба не учит русскому языку?

— Нет, шутки его не понимаю. Но он знает, какие-то слова на испанском и португальском. Постоянно что-то говорит.

— Что например?

— Fala (говори. — Прим. «СЭ»). Когда идет матч, постоянно это говорит.

— Когда в «Зените» был Халк, Артем называл его «наш любимый толстячок». Вам он дал прозвище?

— Пока нет, но, я уверен, что-то придумает.

— Как вас называют в команде?

— В Германии меня называли Дуги, поэтому Тимощук меня называет также. В основном — Дуглас. (Гоша Чернов)

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