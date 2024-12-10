Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Дуглас Сантос рассказал, видит ли себя в тренерском штабе «Зенита»

Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» высказался о своих планах на будущее.

— Ты так долго в России, получил паспорт, являешься капитаном команды. Можешь ли ты сейчас сказать, что хотел бы остаться в «Зените» до конца карьеры?

— Пока план такой: играть как можно больше, пока я в форме, чтобы как можно активнее помогать своим партнерам по команде. Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге.

— А после карьеры? Видишь себя в тренерском штабе «Зенита»?

— После завершения карьеры мне скорее хотелось бы заняться бизнесом, но главным образом проводить как можно больше времени с мамой и папой, которые живут в Бразилии. Я не был дома, кажется, восемь лет. Так что да, первое желание — позаботиться о семье, а дальше уже будем думать, — сказал Сантос «СЭ».

Дуглас Сантос с&nbsp;Кубком РПЛ. «Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта

21 октября стало известно, что Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина РФ.

За «Зенит» защитник выступает с 2019 года. В текущем сезоне Дуглас сыграл 23 встречи во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. В ноябре бразилец перешагнул отметку в 200 матчей за сине-бело-голубых.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
Читайте также
WP сообщила об отказе Асада от сделки с США перед свержением
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты в стране
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Популярное видео
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Сантос — о судействе: «Может быть, кому-то не нравится, что «Зенит» каждый год выигрывает титул за титулом»
Защитник «Крыльев Советов» Ороз: «В России мне хватит 30 тысяч рублей в месяц»
Гафин: «Иногда складывается впечатление, что футболисты становятся собственностью агента»
Защитник «Зенита» Сантос: «Я русский на 50 процентов»
Дуглас Сантос: «Получить российский паспорт — очень важное решение»
«Я русский на 50 процентов. Обожаю сырники!» Первое интервью Дугласа Сантоса после получения российского паспорта
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гафин: «Иногда складывается впечатление, что футболисты становятся собственностью агента»

Защитник «Крыльев Советов» Ороз: «В России мне хватит 30 тысяч рублей в месяц»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости