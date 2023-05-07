Игроки «Зенита» ворвались на пресс-конференцию Семака после досрочной победы в РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России. Игроки петербургского клуба ворвались на пресс-конференцию главного тренера команды Сергея Семака, чтобы отпраздновать победу.

Специалиста облили шампанским, а сами футболисты устроили танцы.

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.