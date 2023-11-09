Дуглас Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Хочется вернуться на первое место»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

— О предстоящем матче все СМИ говорят буквально за неделю до его начала, встречаются лидеры чемпионата. Какие у вас ощущения? Чувствуете ажиотаж?

— Мы знаем, что игра будет крайне важная. Начиная с первого тура в первом круге мы еще не были единоличными лидерами. Конечно, нам очень хочется по итогам этого матча вернуться на желанную первую строчку. Мы упорно для этого работали все эти дни, готовились, настраивались и продолжим работу в том же ключе, чтобы в субботу, на радость всех болельщиков, всех собравшихся на трибунах, с божьей помощью одержать победу и вернуться на первое место, — сказал Дуглас Сантос на пресс-конференции.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.