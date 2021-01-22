Дуглас Сантос: «Никогда прежде не уезжал на сборы в другую страну почти на месяц»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о ходе подготовки ко второй части сезона чемпионата России.

— Дуглас, «Зенит» проведет в Дубае 29 дней. Это самая долгая предсезонка в вашей жизни?

— Да, никогда прежде не уезжал на сборы в другую страну почти на месяц! Но у нас есть возможность быть здесь рядом с семьями, и это очень здорово. К тому же, тут отличные условия: поля, погода. А чем меньше переездов, тем лучше — все смогут как следует подготовиться к возобновлению чемпионата.

— Футболисты делятся на тех, кто любит и не любит сборы. К какой группе относитесь вы?

— Мне нравится этот период. Считаю, что всему свое время — и для отдыха, и для работы. Здесь есть возможность максимально сконцентрироваться на тренировочном процессе, на тех задачах, что стоят перед нами во второй половине сезона. При этом, если появляется свободная минутка, можно провести ее с женой и ребенком, погулять по городу. Думаю, на этом этапе подготовки это лучше, чем каждый день быть дома, где семья так или иначе перетягивает твое внимание на себя. А тут ты полностью фокусируешься на рабочих целях.

— За спиной первая половина сезона. Как бы вы оценили ее — в командном и личном плане?

— В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм, вновь поверить в свои силы и создать определенный задел перед конкурентами.

Естественно, в какой-то момент, с учетом отсутствия летнего отпуска и того, что новый сезон начался сразу вслед за предыдущим, у нас был небольшой спад, но мы сумели выйти из него и стать сильнее. Теперь нам необходимо как следует подготовиться к весенней части сезона, чтобы достичь цели — вновь стать чемпионами. Было бы восхитительно выиграть все три кубка второй год подряд — думаю, это самая важная задача для меня. У «Зенита» есть все для того, чтобы повторить прошлогодний успех.

Что касается нашего выступления в Лиге чемпионов, мы много обсуждали его внутри команды. Тот, кто участвует там, должен играть качественно и интенсивно с мячом и без него на протяжении всех 90 минут, от стартового до финального свистка. И основа, и запасные должны в равной степени быть готовы выйти на поле и отдать все силы, чтобы игра команды не потеряла мысли и настроя. Потому что любое послабление там строго наказывается, ведь в ЛЧ играют лучшие клубы Европы. В прошлом сезоне мы выступили сильнее — одержали несколько побед, до последнего тура боролись за выход из группы, но в этом году не хватило немного в каждом из компонентов. Нужно продолжать тренироваться, исправлять недочеты и завоевывать право на то, чтобы продемонстрировать эту работу над ошибками в следующем сезоне.