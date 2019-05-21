Дренте рассказал, как "Алания" подписала его

Бывший полузащитник "Алании" Ройстон Дренте в интервью FourFourTwo рассказал историю своего перехода в российский клуб.

- Они знали, что у меня есть магазин в Роттердаме и постоянно звонили туда, - сказала голландец. - Они не могли застать меня, поэтому они однажды просто приехали сюда и попытались меня найти. Люди из магазина позвонили мне, чтобы сказать о том, что приехали русские, которые хотели бы со мной поговорить.

32-летний Ройстон Дренте сейчас выступает за "Спарту" (Роттердам). Ранее он также играл за "Реал", "Эвертон", "Фейеноорд" и другие команды. В "Алании" он выступал в 2013 году и провел за команду шесть матчей при трех голевых передачах.

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