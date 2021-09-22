Дортмундская «Боруссия» изучила возможность покупки Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает «РБК Спорт».

«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер», — приводит слова источника в немецком клубе «РБК Спорт».

В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.