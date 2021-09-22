Дортмундская «Боруссия» изучила возможность покупки Захаряна
10:52
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает «РБК Спорт».
«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер», — приводит слова источника в немецком клубе «РБК Спорт».
В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/614a17dd9a794719a729e619?ruid=uUjlA2FK31gDt64iA4DnAg==&from=newsfeed
Читайте также
«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю