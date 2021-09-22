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Дортмундская «Боруссия» изучила возможность покупки Захаряна

10:52
Арсен Захарян. Фото «СЭ»
Арсен Захарян. Фото «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает «РБК Спорт».

«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер», — приводит слова источника в немецком клубе «РБК Спорт».

В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/614a17dd9a794719a729e619?ruid=uUjlA2FK31gDt64iA4DnAg==&from=newsfeed

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Сергей Разин все материалы автора

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