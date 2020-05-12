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Don Balon: президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

16:24
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее трансферное окно перейдет в «Барселону», утверждает Don Balon. Сделку одобрил президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу.

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Предполагается, что переход 24-летнего Миранчука будет первым трансфером «Барселоны». Из-за кризиса клуб сосредоточит внимание на недорогих игроках. Сделка может обойтись каталонцам менее чем в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в его приобретении заинтересован «Ювентус».

Россиянин в текущем сезоне провел 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 миллиона евро. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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