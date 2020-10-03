Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч премьер» поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита».

— После прошлой игры с «Зенитом» вы сказали, что это была игра учеников против учителей. Многие восприняли негативно ваши слова.

— Сказав так, я имел в виду, что у «Зенита» хороший подбор опытных титулованных футболистов. Азмун, Дзюба, тогда Иванович, сейчас Ловрен. Я имел в виду только это, не хотел принизить нашу команду. Если у кого-то возникают вопросы к моим словам, я каждую неделю даю пресс-конференцию. Для России это непривычно, но я так делаю, на ней мне можно задать любые вопросы.

— Азмун начнет встречу в запасе, его повреждение повлияло на вашу подготовку?

— Нет, это не повлияло на нашу подготовку, у «Зенита» хороший подбор игроков, и они найдут, кем его заменить.

— Вас не беспокоит, что самое громкое приобретение «Спартака» Александр Кокорин пока не может играть?

— Обычная рабочая ситуация. Футболист травмировался, мы не можем на него рассчитывать. Используем те силы, что есть в наличии.