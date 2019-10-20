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Доменико Тедеско: «Теперь я знаю, что 20 октября — особенная дата для «Спартака» и его болельщиков»

21:20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подчеркнул, что ему было приятно встретиться с болельщиками на турнире памяти в спартаковской Академии.

20 октября 1982 года во ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка, в результате которой погибли десятки человек.

— Теперь я знаю, что 20 октября — особенная дата для «Спартака» и его болельщиков, — приводит клубная пресс-служба слова Тедеско. — Важно помнить не только радостные моменты побед, но и такие трагические страницы истории клуба. Было приятно встретиться с болельщиками на турнире памяти, который состоялся в спартаковской Академии, и принять участие в церемонии награждения. Поддержка фанатов очень важна для достижения результата и яркой игры. Поэтому мы должны быть вместе, чтобы «Спартак» двигался вперед. Хочу сказать спасибо болельщикам за добрые слова, которые они мне говорили. Мы сделаем все, чтобы отблагодарить их за поддержку.

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