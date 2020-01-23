Доменико Тедеско: «Джано сказал, что хочет играть больше. Мы ему гарантий дать не могли»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о расставании с полузащитником Джано Ананидзе. Контракт был расторгнут по согласию сторон
— «Спартак» расстался с Джано Ананидзе. Не хотели посмотреть на него на сборах?
— Джано пришел к нам после окончания осенней части чемпионата и прямо сказал, что хочет играть больше. Мы ему гарантий дать не могли. Потому что никому такое не гарантируем. Тогда он решил искать другую команду.
— Сложным получился разговор?
— Вообще нет. Он поговорил с Томасом Цорном, гендиректор обратился ко мне. Мы честно все обсудили и спокойно расстались. (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/