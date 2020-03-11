Домашние матчи «Урала» до конца апреля пройдут без зрителей

Домашние матчи «Урала», запланированные до конца апреля в Екатеринбурге, пройдут без болельщиков, информирует kommersant.ru со ссылкой на правительство Свердловской области.

Такое решение принято в связи с запретом проведения в Свердловской области мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет будет действовать до конца апреля.

Матч в рамках российской премьер-лиги с «Рубином» пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» 21 марта, с «Тамбовом» — 5 апреля, с «Динамо» — 26 апреля.

В пресс-службе «Урала» сообщили, что на данный момент на матч с «Рубином» уже продано около 5 тысяч билетов.