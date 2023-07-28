Дом «Динамо» откроется в Москве

В ближайшее время в московском ГУМе откроется дом «Динамо».

В Доме «Динамо» можно будет посмотреть трансляции всех игр «Динамо». Кроме того, там будут проходить лекции, мастер-классы и воркшопы.

Программа мероприятий будет публиковаться на сайте «Динамо» и в клубных социальных сетях.