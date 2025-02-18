Нападающий Долгов: «Урарту» обещал, что поможет с операцией. Но всем я занимался сам»

Нападающий Александр Долгов рассказал «СЭ» о своем состоянии здоровья.

— Почему ты оказался без команды к началу сезона?

— На тренировке в «Урарту» травмировался. Была не совсем удачная первая операция на крестообразной связке, постоянно испытывал дискомфорт в колене, пришлось переделывать. Контракт с клубом у меня действовал до конца мая. Поехал оперироваться и восстанавливаться.

— «Урарту» помогал в лечении?

— Нет. Обещали, что помогут, но, не знаю, по каким причинам, операцией и всем восстановлением занимался сам, оплачивал все сам. Получилась вот такая ситуация, но я не хочу ни про кого что-то плохое говорить. Потом у меня истек контракт с клубом, я продолжил восстановление с реабилитологом самостоятельно.

В прошедшем сезоне Долгов сыграл 25 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи.