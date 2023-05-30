Новиков: «Я бы отдал приз лучшему голкиперу сезона Акинфееву. Он более надежен, чем Сафонов и Лантратов»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о номинантах на приз лучшему вратарю сезона-2022/23 в РПЛ.

«Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву. Это заслуженный ветеран, который не уступает по игре Сафонову и Лантратову. Он более надежен, чем Матвей и Илья. У Сафонова и Лантратова впереди хорошее будущее, это качественные голкиперы, но в нынешнем сезоне я бы отдал этот приз именно Акинфееву», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Победителя определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, а также легенды лиги и эксперты. Приз лучшему вратарю вручат на церемонии награждения, которая пройдет 4 июня.