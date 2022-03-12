Добровинский: «Возможный мораторий на вылет команд из РПЛ — ошибочное решение»

Известный адвокат, юрист, болельщик «Динамо» Александр Добровинский высказал свое мнение о возможном введении моратория на вылет команд из РПЛ. Юрист подчеркнул, что ничего не должно идти в ущерб спортивной составляющей.

«Это ошибочное решение, на мой взгляд, — заявил Добровинский. — Спортивная составляющая уходит. Наверное, смысл в том, что из некоторых команд ушли легионеры — и чтобы это совсем не приводило к краху. У «Зенита» легионеры не уходят, а у «Краснодара» ушли вообще все. Отсюда, наверное, такая идея родилась и принималась. Но... Да, легионеры ушли. Тогда, значит, даем дорогу молодым. Ничего не должно идти в ущерб спортивной составляющей!»

Ранее ТАСС сообщил, что клубы РПЛ на рабочем совещании приняли решение установить мораторий на вылет команд. Если комитет РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 из РПЛ ни одна команда не вылетит .