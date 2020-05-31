РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Добби окончательно свободен. «Урал» объявил об уходе Меркулова

17:42
Михаил Меркулов. Фото «Урал»
Михаил Меркулов. Фото «Урал»
Теги:

«Урал» в официальном Twitter объявил об уходе защитника Михаила Меркулова. У 26-летнего футболиста истек срок соглашения.

Меркулов защищал цвета «Урала» с 2015 года. По информации СМИ, он может продолжить карьеру в «Рубине».

Объявляя об уходе из клуба, Меркулов выложил в Instagram ролик, в котором предстал в образе эльфа Добби из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната». Позднее он удалил сообщение.

Таблица трансферов РПЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир