Добби окончательно свободен. «Урал» объявил об уходе Меркулова

«Урал» в официальном Twitter объявил об уходе защитника Михаила Меркулова. У 26-летнего футболиста истек срок соглашения.

Меркулов защищал цвета «Урала» с 2015 года. По информации СМИ, он может продолжить карьеру в «Рубине».

Объявляя об уходе из клуба, Меркулов выложил в Instagram ролик, в котором предстал в образе эльфа Добби из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната». Позднее он удалил сообщение.

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