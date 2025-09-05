Воробьев пошутил о трансферной стоимости Батракова: «Три мешка картошки»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в разговоре с «СЭ» назвал стоимость одноклубника Алексея Батракова.

— Трансферная стоимость Алексея Батракова сравнялась со стоимостью Криштиану Роналду.

Алексей Батраков: Скажи, Дим, что-нибудь (смеется).

Дмитрий Воробьев: Три мешка картошки.

— Он столько стоит?

— Да.

— Так мало?

— А картошка дорогая.

Ранее портал Transfermarkt сообщил, что трансферная стоимость полузащитника сборной России Алексея Батракова и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду стала равной — 12 миллионов евро.

20-летний Батраков отметился 9 голами и 1 результативной передачей в 8 матчах этого сезона.