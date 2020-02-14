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Дмитрий Торбинский уехал жить в США

20:06
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Бывший полузащитник «Спартака», бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал жить в США.

Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне 2019 года.

— Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера, — цитирует «РИА Новости» Торбинского.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200214/1564801955.html

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