Дмитрий Торбинский уехал жить в США

Бывший полузащитник «Спартака», бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал жить в США.

Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне 2019 года.

— Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера, — цитирует «РИА Новости» Торбинского.