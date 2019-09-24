Дмитрий Тарасов окажет помощь детскому дому
18:26
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сообщил о намерении оказать помощь детскому дому.
«Покидайте, пожалуйста, в директ детские дома, которым нужна помощь. Желательно, чтобы это была Московская область. Мы с женой выберем и обязательно сами купим все, что необходимо. Свяжемся и приедем», — сказал Тарасов в сториз Instagram.
32-летний хавбек находится в статусе свободного агента с лета этого года.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...