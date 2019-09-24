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Дмитрий Тарасов окажет помощь детскому дому

18:26

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов сообщил о намерении оказать помощь детскому дому.

«Покидайте, пожалуйста, в директ детские дома, которым нужна помощь. Желательно, чтобы это была Московская область. Мы с женой выберем и обязательно сами купим все, что необходимо. Свяжемся и приедем», — сказал Тарасов в сториз Instagram.

32-летний хавбек находится в статусе свободного агента с лета этого года.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/stories/tarasov23/?hl=ru

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