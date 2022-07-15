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Пресняков-старший: «Сейчас не уверен, что «Спартак» сильнее «Ахмата»»

Владимир Пресняков-старший сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак»
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«Там будет тяжело играть. Оптимизм у меня поубавился, потому что там спартаковских болельщиков не будет. Скорее всего, вообще ни одного. А за счет чего выигрывать? Бывает, что команда вот просто сильнее. Но сейчас не уверен, что «Спартак» сильнее «Ахмата». Что касается тренера? Пусть все, кто хочет давать шанс тренеру, вспомнят хотя бы последнюю игру за Суперкубок. Я так же отношусь к нынешнему тренеру, как и к нескольким предыдущим. Через какое-то время он отправится назад домой», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 16 июля в Грозном, начало — в 20.00 по московскому времени.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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