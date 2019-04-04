Дмитрий Свищев: "Многие, и я в том числе, надеялись, что Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут СИЗО"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение суда продлить на полгода содержание под стражей футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

В среду Пресненский суд Москвы продлил игрокам, обвиняемым в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы, меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 сентября.

– Рассмотрение дела футболистов будет продолжено, хотя многие, и я в том числе, надеялись, что СИЗО Александр Кокорин и Павел Мамаев покинут, – приводит пресс-служба депутата слова Свищева. – Жаль, что из-за своего неподобающего поведения талантливые футболисты поставили под угрозу свою карьеру. Профессиональным спортсменам необходимо тренироваться каждый день, неделя простоя – это уже беда, а что говорить о полугоде –годе отсутствия условий для тренировок – это практически катастрофа.

Кокорин и Мамаев: один стул – один год