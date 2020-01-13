Дмитрий Скопинцев: «Мечтаю о сборной России»

Новичок «Динамо» Дмитрий Скопинцев в интервью «СЭ» прокомментировал слова главного тренера москвичей Кирилла Новикова, сравнившего игрока с защитником «Зенита» Юрием Жирковым.

— С одной стороны очень приятно, конечно, — отметил Скопинцев. — С другой — сравнения с таким мэтром накладывают огромную ответственность. У меня особое отношение к Жиркову, я его очень уважаю. Еще давно изучал все нарезки его игры — нетипичную для российского футболиста игру, необычный дриблинг. Когда сравнивают с Юрой, причем не кто-то со стороны, а человек, прошедший большой путь в футболе, это окрыляет. Веришь этим словам, думаешь: есть, к чему стремиться. Это стимулирует на дальнейшую работу, хочется оправдать ожидания.

— Как сами оцениваете свои перспективы попадания в сборную?

— Всё зависит от моей игры. Когда стабильно выступаешь в премьер-лиге, то, естественно, с интересом ожидаешь оглашения состава сборной перед очередными матчами. Когда сидишь в запасе, то нет никакого смысла на что-то надеяться. Поэтому надо хорошо играть за «Динамо», а там уж посмотрим. Конечно, мечтаю о сборной.

— В России образец — Жирков. А в мире?

— В нашем футболе еще Быстров нравился. Они с Юрой выделялись за счет быстрых прорывов. А в мировом футболе особый интерес вызывала игра Бэйла. С 13 лет смотрел нарезки с его участием, старался перенимать его переступы, изучал, в какой момент под какую ногу прокидывает мяч сопернику. Из молодых нравится Хакими из дортмундской «Боруссии». В футболе всегда можно совершенствоваться. Главное — иметь к этому страсть.

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