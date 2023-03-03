«Локомотив» прилетел в Ростов-на-Дону: Дзюбу обступили фанаты

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Игроки «Локомотива» прибыли на поезде на матч 18-го тура РПЛ против «Ростова».

На вокзале их встретили болельщики, которые обступили форварда Артема Дзюбу.

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 4 марта и начнется в 19:30 мск.