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Сегодня, 12:44

Селюк: «Только три российских футболиста оправдали свой трансфер в Европу»

Зарина Халимхонова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» назвал топ-3 трансферов российских игроков в Европу.

«Только три футболиста оправдали свой трансфер. Мостовой и Карпин, надо отдать должное, хорошо себя проявили в Испании. Аршавин — больше да, чем нет. Безусловно, Андрей неплохо играл в «Арсенале». Они были звездами в своей команде. В Испании играли Радимов, Черышев и другие, но Мостовой был номер один», — сказал Селюк «СЭ».

Мостовой за карьеру выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», и испанские «Сельту» и «Алавес». Карпин играл за испанские клубы «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту», Аршавин — за лондонский «Арсенал».

Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Дмитрий Селюк
6
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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