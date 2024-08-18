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Сегодня, 12:55

Валерий Овчинников: «Соболев был двумя ногами в другой команде, а сейчас непонятно где»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

«Ситуация, которая произошла у Соболева со «Спартаком», довольно сложная. Он ведь почти двумя ногами был в другой команде, а сейчас он непонятно где. У него же есть агент, который проводил какую-то работу. Есть, с кого спросить. С него начинать надо.

А за что «Спартак» должен прощать Соболева? Что он такого сделал? В футболе слова «простить» нет. Если ты игрок «Спартака», то не можешь перейти в другой клуб? В теории, мы еще можем увидеть Соболева в составе «Спартака», — цитирует Овчинникова Legalbet.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: legalbet.ru
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Алексей Батраков

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 4
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Бителло

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