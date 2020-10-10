Дмитрий Радченко — о смерти Кулькова: «Ушел хороший человек и футболист европейского уровня»
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти Василия Кулькова.
— Пока такое тяжелое состояние, даже не знаю как объяснить. Я с ним играл, многое прошел, поэтому сейчас тяжело думать об этом, — заявил Радченко «СЭ». — Я знаю, что он болел тяжело. Ушел хороший человек и футболист европейского уровня.
По характеру он был неконфликтный, позитивный, дружелюбный. Хороший парень, со всеми дружил, никогда не был с кем-то в контрах. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.