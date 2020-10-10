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Дмитрий Радченко — о смерти Кулькова: «Ушел хороший человек и футболист европейского уровня»

13:07
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти Василия Кулькова.

— Пока такое тяжелое состояние, даже не знаю как объяснить. Я с ним играл, многое прошел, поэтому сейчас тяжело думать об этом, — заявил Радченко «СЭ». — Я знаю, что он болел тяжело. Ушел хороший человек и футболист европейского уровня.

По характеру он был неконфликтный, позитивный, дружелюбный. Хороший парень, со всеми дружил, никогда не был с кем-то в контрах. (Сергей Федоров)

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