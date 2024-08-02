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Сегодня, 08:00

Высоцкий: «Мне не нравится политика «Зенита», который отовсюду вычищает и выскребает игроков»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил переход в «Зенит» полузащитника Максима Глушенкова.

— Когда слышите, что Глушенков, лучший игрок «Локомотива» прошлого сезона, переходит в «Зенит», где за четыре года заработает миллиард рублей — о чем думаете?

— Конечно, мне не нравится политика «Зенита», который отовсюду вычищает и выскребает игроков. Причем в Петербурге почти никто из них не раскрылся. Но самих ребят могу понять. Вот у меня бабушка выступала за ЦДКА...

— Нина Максимовна?!

— Нет, по маминой линии, Наталья Николаевна. На лыжах бегала, занималась греблей и стрельбой. Затем на физтехе преподавала английский, воспитывала двоих детей. Вдруг в ЦДКА решили собрать женскую команду по ручному мячу. Слово «гандбол» тогда еще не звучало. Тренер предложил: «Давай к нам. Ты быстрая, выносливая...»

— Согласилась?

— Да! Так самые горячие воспоминания бабушки — об этом отрезке. Как первое время тренировались не на маленькой площадке, а на футбольном поле. Носились от ворот до ворот, ломали друг друга. Играть-то никто толком не умел. Я к чему веду?

— К чему?

— Вот это погружение в другую среду для любого спортсмена имеет колоссальное значение. Неважно, сколько он получает. Просто хочется попробовать что-то новое, неизведанное. Проверить себя — потяну или нет? На ярмарку или уже оттуда? Так и к переходу Глушенкова отношусь. Хочу, чтобы у него получилось. Чтобы дикое количество латиносов, играющих в «Зените», не отжали парня, а дали возможность конкурировать. Пока справляется, молодец.

Никита Высоцкий. Никита Высоцкий: «В апреле отец пишет: «Уйду я в это лето в малиновом плаще». В июле умирает»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Никита Высоцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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