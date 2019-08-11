Дмитрий Парфенов: "Первый мяч все перевернул"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после матча 5-го тура чемпионата России против "Локомотива"​ (0:4) отметил, что команда развалилась. По его словам, первый пропущенный гол все перевернул.

– Не доигрывали эпизоды. Первый мяч вообще из ничего. Игра была обоюдной. Хорошие моменты были. Могли забить и повести, - отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч премьер". - Возможно, по-другому бы пошла игра. Мяч все перевернул. Мы начали где-то авантюрно рисковать. Из-за этого возникали свободные зоны, которые сопернику комфортны с такой группой атаки. В принципе об этом предупреждали. Нельзя разваливаться.

– В перерыве сразу две замены. Что хотели поменять?

– Были проблемы на фланге. Старались закрыть фланг и добавить остроты и движения в атаке.