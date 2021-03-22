Кобелев оценил возможный трансфер Дениса Черышева в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре предположил, нужен ли полузащитник «Валенсии» Денис Черышев текущему составу бело-голубых.

«Вообще, об этом должны рассуждать тренеры, которые работают в команде, — сказал Кобелев «СЭ». — Черышев достаточно хорошо зарекомендовал себя в играх за сборную. Мало играет в Испании? Травмы, ничего не поделаешь. Необходимо смотреть на все нюансы. Этим должен заниматься тренерский штаб, который будет принимать решение. Мы понимаем, что Черышев играет на левом фланге полузащиты. В «Динамо» сейчас на этой позиции много молодых талантливых парней. Нужен ли Черышев? Это должны решать люди, которые находятся в команде, потому что со стороны сказать невозможно, ибо тут важна стратегия развития «Динамо».

Кобелев также прокомментировал результаты работы Сандро Шварца.

«Я вообще не обсуждаю действия тренеров. Единственное, что могу сказать — мне нравится, как играет «Динамо» после перерыва. Это не применительно к тренеру или игрокам. Именно игра футбольного клуба «Динамо» мне импонирует», — добавил Кобелев.

В нынешнем сезоне Денис Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и сделал 2 результативные передачи. 19 марта 30-летний россиянин вернулся в общую группу «Валенсии» и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.

(Артем Бухаев)