Экс-игрок «Уфы» о премии за победу над «Рубином»: «Обещали миллион, а дали по 200 тысяч»

Дмитрий Кабутов рассказал о ситуации с премиальными после победы «Уфы» над «Рубином»

Экс-игрок «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал о том, какие премиальные были обещаны клубом за после победы над «Рубином» (2:1) в последнем туре РПЛ минувшего сезона.

«Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над «Рубином»? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены — каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге отдали по 200 тысяч — и все. А обещали миллион», — цитирует Кабутова «Бизнес Online».

Победа «Уфы» в матче с «Рубином» позволила им остаться в чемпионате России. Однако по итогам стыковых матчей уфимский клуб все равно вылетел в ФНЛ, уступив «Оренбургу».