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Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.

Сегодня, 15 июня, красно-синие объявили об уходе Алексея Березуцкого, его брата Василия и Григория Бабаяна из тренерского штаба команды.

«Только время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА. Перед командой будут поставлены определенные задачи. Если этот специалист их решит, то тогда и можно будет утверждать, что клуб выбрал правильное направление. Федотов может привнести в ЦСКА организацию игры, он умеет ее ставить. Это является важнейшей частью работы тренера. «Сочи» под его руководством был хорошо организован, демонстрировал хороший уровень игры. Владимир Валентинович своей работой доказал, что достоин внимания российских топ-клубов. Другое дело, что давление в ЦСКА несоизмеримо с давлением в тех командах, где он был до этого», — заявил Хомуха в интервью RT.

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. Вместе с ним в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1014997-homuha-fedotov-cska-naznachenie
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Дмитрий Хомуха
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