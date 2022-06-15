Дмитрий Хомуха прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА
Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.
Сегодня, 15 июня, красно-синие объявили об уходе Алексея Березуцкого, его брата Василия и Григория Бабаяна из тренерского штаба команды.
«Только время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА. Перед командой будут поставлены определенные задачи. Если этот специалист их решит, то тогда и можно будет утверждать, что клуб выбрал правильное направление. Федотов может привнести в ЦСКА организацию игры, он умеет ее ставить. Это является важнейшей частью работы тренера. «Сочи» под его руководством был хорошо организован, демонстрировал хороший уровень игры. Владимир Валентинович своей работой доказал, что достоин внимания российских топ-клубов. Другое дело, что давление в ЦСКА несоизмеримо с давлением в тех командах, где он был до этого», — заявил Хомуха в интервью RT.
Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. Вместе с ним в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0