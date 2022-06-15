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Булыкин предостерег Федотова от ошибок на трансферном рынке в ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Я бы дал возможность поработать своим воспитанникам, легендам клуба. Но в ЦСКА приняли другое решение. Посмотрим, что из этого получится. Как поменяется игра ЦСКА при Федотове? Это мы увидим минимум через полгода. Сейчас есть время, чтобы поставить что-то свое в ЦСКА.
Самое главное — не ошибиться в трансферах. Понятно, что армейцам будут нужны новые футболисты. Для меня интересно, какое место займет ЦСКА в этом сезоне», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

ЦСКА объявил о назначении Федотова сегодня, 15 июня. 55-летний российский специалист сменил Алексея Березуцкого, который покинул тренерский штаб красно-синих вместе с братом Василием и Григорием Бабаяном.

Предыдущим клубом Федотова был «Сочи». В сезоне-2021/22 тренер занял с сочинцами второе место на чемпионате России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/15/17935634.shtml
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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