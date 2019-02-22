Дмитрий Хохлов: "В январе было ощущение, что могу уйти из "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признался, что в январе мог покинуть свой пост. Он подчеркнул, что команда недовольна занимаемой позицией в премьер-лиге.

– В "Динамо" сменился владелец. Уже прочувствовали это на себе?

– Знаете, мы с футболистами разговаривали на эту тему. Я бы не хотел, чтобы они отвлекались. Решили, что ребята будут полностью сконцентрированы на подготовке ко второй части сезона. Что же касается нового владельца, то нужно постараться абстрагироваться от публикаций в прессе. Потому что если каждый день мусолить, обсуждать новости, ничего хорошего не получится. Все это скажется на тренировочном процессе.

– Скажите честно, в январе у вас было ощущение, что можете покинуть свой пост, уйти из "Динамо"?

– Не стану скрывать: такое ощущение было.

– Почему?

– Причины, по которым у меня есть основания так полагать, я называть не буду. Но ощущения были, да…

– Правда, что вы прилетали со сборов в Турции на совет директоров, на котором могла решиться ваша судьба?

– Да. Между первым и вторым сборами.

– После первой части сезона вы сказали: "Ни игрой команды, ни набранными очками я недоволен". У руководства клуба были к вам серьезные претензии по поводу 12-го места в таблице?

– Думаю, в этой ситуации все недовольны. Не только руководство и я. Но и футболисты, болельщики. Мы же не собираемся бороться за выживание, биться в контрольных матчах. И это абсолютно нормально. У каждого спортсмена есть амбиции, он не намерен барахтаться внизу турнирной таблицы. Так что присутствует неудовлетворение от занимаемого места.

– А были объективные причины такого результата?

– Да. Я все это озвучивал руководству. Но это опять же внутренняя кухня. Я не вправе разглашать какие-то подробности. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Хохлова - скоро в "СЭ"