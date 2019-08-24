Дмитрий Хохлов: «Нам сначала немножко не хватало в завершении»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 7-го тура чемпионата России против «Тамбова» (2:0).

«Тамбов» действительно выглядел неплохо хорошо комбинировал. Мы сознательно территорию отдали, — приводит слова Хохлова официальный Youtube-канал тамбовского клуба.

Если говорить о нашей команде, то мне понравилось, как перестраиваются игроки, как командные идут командные взаимодействия между линиями.

Нам сначала немножко не хватало в завершении: у Нжи было три момента, у Филиппа был шанс. Можно было выжать больше».