Дмитрий Хохлов: «Игбун усилит «Динамо» именно в завершающей стадии атак»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в интервью официальному сайту бело-голубых рассказал о новичках команды хавбеке Оскаре Хильемарке и форварде Силвестре Игбуне.

— Игбун — нападающий, который неплохо зарекомендовал себя выступая в нашей премьер-лиге, это быстрый, мобильный, агрессивный игрок, умеющий забивать, — сказал Хохлов. — Хильемарк — хавбек с большим опытом. Это футболист, который способен как созидать, так и разрушать чужие атаки.

— Какой акцент планируете делать в игре Оскара — больше на атакующие действия или оборонительные?

— Хильемарк больше заточен на атакующие функции, но современный футболист середины поля без оборонительных функций никуда. Здорово, что Оскар и в этих компонентах хорош.

— Слай — футболист-универсал, который может сыграть практически на любой позиции впереди. Видите его в качестве наконечника атаки?

— Прекрасно, когда футболист может здорово играть сразу на нескольких позициях. Но мы искали нападающего — того, который сможет усилить нас именно в завершающей стадии. Игбун — как раз такой игрок.

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