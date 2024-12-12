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Владелец «Акрона» Морозов: «Хочется, чтобы все страсти вокруг «Крыльев Советов» улеглись»

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Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о сложной ситуации вокруг «Крыльев Советов».

«У нас большой бизнес в регионе, и, безусловно, с Вячеславом Андреевичем мы знакомы, общаемся по рабочим вопросам. Я, как владелец частого клуба, заинтересован в том, чтобы в Самарской области было два клуба. По сути, только в Москве пять клубов, а другие регионы имеют по одной команде.

Самарская область в этом плане уникальна, и мне симпатичны региональные дерби, симпатична наша внутренняя конкуренция, симпатичны какие-то игры, противостояния и инфоповоды.

У меня нет никакой ревности к «Крыльям Советов», я абсолютно спокойно отношусь к этому клубу, ратую за то, чтобы у них все было в порядке, чтобы страсти, связанные с последними событиями, улеглись, чтобы появились нормальный бюджет, нормальная стратегия, нормальная селекция. Когда есть конкурент, это всегда тебя мобилизует рабоать больше и лучше и не расслабляться», — сказал Морозов Odds.ru.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время заседания комиссии госсовета РФ по развитию физической культуры и спорта заявил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

Источник: ODDS.ru
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
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Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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