Дмитрий Чистяков: «Спартак» все-таки прогрессирует»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился мнением о последнем матче календарного года, в котором южане в рамках чемпионата России разгромили «Спартак» (4:1).

— Конечно, мы довольны, что удалось именно так завершить заключительный матч в этом году, — цитируют Чистякова «Известия». — Здорово, что получилось не просто победить, но еще и так много забить «Спартаку». Приятно, что я забил свой первый гол в чемпионатах России. В матче с красно-белыми команда полностью выполнила все тренерские установки. Думаю, любому коллективу было бы радостно уходить в отпуск после такого результата.

Мы не особо концентрировались на том, кто из футболистов «Спартака» играет на какой позиции. Готовились как к очередному сопернику и хотели показать свою игру.

— За полтора месяца вы дважды сыграли против красно-белых. Их игра изменилась при Тедеско?

— Я бы не сказал, что пристально слежу за «Спартаком». Но, наверное, команда все-таки прогрессирует, хотя тренер у них сменился относительно недавно.

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