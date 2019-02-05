Дмитрий Булыкин: "Суд уже давно мог ограничиться условным сроком для Кокорина и Мамаева"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался за освобождение нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Футболисты заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. 6 февраля суд примет решение о возможном продлении их ареста.

- У них за спиной не было никакого криминала, - цитирует RT Булыкина. - Их сложно назвать рецидивистами. Думаю, в СИЗО они сто раз подумали о своем поведении. На мой взгляд, суд уже давно мог ограничиться условным сроком и позволить Кокорину с Мамаевым вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Пусть на воле искупят свою вину добрыми делами.

Не пытаюсь оправдать Кокорина с Мамаевым, но, считаю, достаточно будет приговорить их к условному сроку, учитывая, что они никого не обокрали, не убили и не оставили потерпевших инвалидами.