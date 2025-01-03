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Сегодня, 07:21

Булыкин: «Личку надо оставлять. У «Динамо» ничего не потеряно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Динамо» нужно оставить Марцела Личку на посту главного тренера.

«Личку надо оставлять. У «Динамо» ничего не потеряно. В прошлом сезоне они могли стать чемпионами, хотя было очень много критики. В этом розыгрыше чемпионата тоже много критики, но шансы на чемпионство еще не потеряны. Все зависит от того, как «Динамо» подготовится ко второй части чемпионата.

В прошлом сезоне с ним команда заняла третье место, сейчас «Динамо» тоже борется за медали. Может, бело-голубые станут чемпионами, мы же не знаем. У «Динамо» не все потеряно, хоть и есть проблемы в защите, в середине поля. У всех команд РПЛ есть проблемы, даже у «Зенита», который укомплектован двумя составами. Хочется, чтобы в этом сезоне была такая же чемпионская гонка, как и в прошлом», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В этом сезоне «Динамо» в 18 турах набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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