Газизов пожелал махачкалинскому «Динамо» показывать агрессивную и интересную игру в 2025 году

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что желает своей команде в наступившем 2025 году.

«Пожелаю своей команде быть без травм. Больше тренироваться, показывать агрессивную, интересную игру, которая нравится болельщиками. Больше голов и результативных действий. Российскому футболу пожелаю вернуться на международную арену», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

«Динамо» в 18 турах набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.