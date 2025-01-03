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Газизов пожелал махачкалинскому «Динамо» показывать агрессивную и интересную игру в 2025 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что желает своей команде в наступившем 2025 году.

«Пожелаю своей команде быть без травм. Больше тренироваться, показывать агрессивную, интересную игру, которая нравится болельщиками. Больше голов и результативных действий. Российскому футболу пожелаю вернуться на международную арену», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

«Динамо» в 18 турах набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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