Силкин: «В «Зените» своих таких бразильцев, как Бителло, полно, зачем им еще один»
Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Бителло в «Зенит».
«Нужен ли «Зениту» Бителло? Не знаю, игрок-то действительно неплохой. Но там своих таких бразильцев полно, зачем им еще один. И я не думаю, что «Динамо» так легко продаст своего лидера прямому конкуренту», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.
В этом сезоне Бителло сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 10 голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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