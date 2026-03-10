Дмитриев — о пенальти в матче «Спартака» с «Акроном»: «Я ногу успел согнуть, а он упал и заорал»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче с «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.

Во втором тайме в ворота «Спартака» назначили одиннадцатиметровый — Дмитриев сфолил на форварде тольяттинцев Беншимоле.

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Ты же видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев Роману Зобнину в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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