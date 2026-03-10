Дмитриев — о пенальти в матче «Спартака» с «Акроном»: «Я ногу успел согнуть, а он упал и заорал»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче с «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.
Во втором тайме в ворота «Спартака» назначили одиннадцатиметровый — Дмитриев сфолил на форварде тольяттинцев Беншимоле.
«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Ты же видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», — сказал Дмитриев Роману Зобнину в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».
«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Спартак»
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|
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|53
|
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|
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|
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|46
|
7
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|9
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|45
|
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|10
|9
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|43
|
9
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|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
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|8
|9
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|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
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|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
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|17.05
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|1 : 2
|17.05
|18:00
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|0 : 0
|17.05
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|1 : 1
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ЖК
|Г
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
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|26
|1
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|22
|1
|5
|
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