Нагорных считает, что футболисты «Локомотива» проявили характер в матче с «Ахматом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что футболисты клуба проявили характер в матче 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:2).

«Конечно, команда проявила характер, спасла очень важный матч. К арбитру претензий по этой игре нет», — приводит слова Нагорных ТАСС.

«Локомотив» (41 очко) упустил возможность стать лидером РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице, «Ахмат» (26) — на девятой строчке.

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