Для игроков «Сочи» лучший игрок сезона — Кокорин
21:25
Игроки «Сочи» выбрали Александра Кокорина лучшим игроком сезона. Он набрал 14 очков. Форвард выступает в составе южан на правах аренды с марта 2020 года. Всего он провел 10 матчей и забил 7 мячей.
Второе место занял форвард «Зенита» Артем Дзюба, тройку замкнул нападающий «Арсенала» Евгений Луценко.
В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»
Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»
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