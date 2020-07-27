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Для игроков «Сочи» лучший игрок сезона — Кокорин

21:25
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Игроки «Сочи» выбрали Александра Кокорина лучшим игроком сезона. Он набрал 14 очков. Форвард выступает в составе южан на правах аренды с марта 2020 года. Всего он провел 10 матчей и забил 7 мячей.

Второе место занял форвард «Зенита» Артем Дзюба, тройку замкнул нападающий «Арсенала» Евгений Луценко.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»

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