Игроки «Сочи» выбрали Александра Кокорина лучшим игроком сезона. Он набрал 14 очков. Форвард выступает в составе южан на правах аренды с марта 2020 года. Всего он провел 10 матчей и забил 7 мячей.

Второе место занял форвард «Зенита» Артем Дзюба, тройку замкнул нападающий «Арсенала» Евгений Луценко.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»