16:59 | Футбол — РПЛ

Дивеев прибыл в расположение ЦСКА

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Новичок ЦСКА Игорь Дивеев прибыл в расположение армейского клуба на сборе в Испании. Красно-синие арендовали 19-летнего защитника у "Уфы" до конца сезона. Соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа футболиста.

В текущем сезоне Дивеев провел 3 матча за "Уфу". ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров. 

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