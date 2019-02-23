Дивеев прибыл в расположение ЦСКА

Новичок ЦСКА Игорь Дивеев прибыл в расположение армейского клуба на сборе в Испании. Красно-синие арендовали 19-летнего защитника у "Уфы" до конца сезона. Соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа футболиста.

Встречайте новичка 🔴🔵 Первые фото Игоря Дивеева в качестве игрока #ЦСКА! pic.twitter.com/bH1QZpwgVR – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Дивеев провел 3 матча за "Уфу". ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь