Дивеев прибыл в расположение ЦСКА

Новичок ЦСКА Игорь Дивеев прибыл в расположение армейского клуба на сборе в Испании. Красно-синие арендовали 19-летнего защитника у "Уфы" до конца сезона. Соглашение между клубами предусматривает возможность выкупа футболиста.
Встречайте новичка 🔴🔵 Первые фото Игоря Дивеева в качестве игрока #ЦСКА! pic.twitter.com/bH1QZpwgVR– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 февраля 2019 г.
В текущем сезоне Дивеев провел 3 матча за "Уфу". ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 туров.
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