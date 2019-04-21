14:25 | Футбол — РПЛ

Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был доставлен в госпиталь для обследования после игры 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" в связи с повреждением, полученным в столкновении с Якой Бийолом​.

Как сообщает официальный сайт армейцев, бследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.

Решение об участии игрока в ближайших матчах будет принято позднее.

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-proshel-obsledovanie/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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