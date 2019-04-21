Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травму

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев был доставлен в госпиталь для обследования после игры 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" в связи с повреждением, полученным в столкновении с Якой Бийолом​.

Как сообщает официальный сайт армейцев, бследование подтвердило у игрока закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваную рану верхней губы.

Решение об участии игрока в ближайших матчах будет принято позднее.